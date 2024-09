En la escena del desnudo de la serie «Pingüino» Colin Farrell lucía un falso «arbusto».

La nueva serie de HBO «Pingüino» invita al espectador a sumergirse en el oscuro y duro mundo subterráneo de Gotham. Hay planos difíciles, y a veces la cámara baja por debajo de la cintura.

En el primer episodio, Oz Cobb es torturado completamente desnudo. El público sólo ve su cuerpo de perfil, pero se nota lo mucho que han hecho los maquilladores para transformar por completo a Colin Farrell en Cobb.

Farrell lo explicó Variety cómo el maquillador protésico Michael Marino, que cambió la cara y el cuerpo del actor, creó un elemento de maquillaje «anatómicamente correcto» para la parte más íntima:

A pesar de que técnicamente estaba completamente cubierto, Farrell se sentía tan desnudo que se cubrió con una toalla entre toma y toma.

«Era una extraña tierra de nadie psicológica en la que estar cuando no eres más que un lienzo para algo tan poderoso como el maquillaje que se creó para ello. Me sentía increíblemente abierta, aunque fuera otra persona. Estaba completamente cubierta, pero cubierta por un hombre desnudo. No es que me considerara como tal, pero tuvo un extraño efecto en mi ego.