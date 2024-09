En la planta alemana de Tesla, el 17% de los empleados está de baja y 200 no han ido a trabajar desde principios de año — Elon Musk está conmocionado

Producción de Tesla en Alemania se enfrenta a un problema inusual — las bajas por enfermedad. Los empleados recurren al sistema social, y los sindicatos afirman que la empresa tiene unas condiciones de trabajo extremadamente difíciles.

Andre Tierig, director de producción de Tesla Gigafactory Berlín-Brandenburgo, dijo que en agosto, el número de días de baja por enfermedad en la planta se había elevado al 17% del total de 12.000 empleados. Es mucho comparado con el 5,2% de la industria automovilística alemana en 2023. 200 empleados a tiempo completo están cobrando pero no se han presentado a trabajar en 2024.

«No vamos a tolerar que unos se desvivan por otros que simplemente no tienen ganas de ir a trabajar. En esta fábrica no hay sitio para gente que no se levanta de la cama por las mañanas» dijo Tierig a los trabajadores.

Los altos directivos seleccionaron a 30 empleados que estaban de baja por enfermedad y los visitaron en sus casas. Los empleados enfermos no estaban muy contentos de que sus jefes llamaran a su puerta. Estas visitas a domicilio no son inusuales en la industria del automóvil — son relativamente raras, pero son legales. La empresa intenta apelar a la ética laboral de sus empleados.

«Esto no es un indicador de malas condiciones de trabajo, porque las condiciones laborales son las mismas en todos los días y turnos de trabajo. Demuestra que el sistema social alemán está hasta cierto punto explotado,» afirma Tierig.

Sin embargo, el sindicato IG Metall afirma que la fábrica está inculcando una «cultura del miedo». Según el sindicato, que cuenta con 16 miembros de los 39 que componen el consejo de la fábrica, las modalidades de trabajo estresan a los trabajadores y han provocado tasas de bajas por enfermedad del 15% y superiores.

«Los empleados de casi todos los departamentos de la fábrica informaron de cargas de trabajo extremadamente elevadas. Cuando hay escasez de personal, los empleados enfermos se sienten presionados y los que siguen sanos se ven abrumados con trabajo adicional» afirma Dirk Schulze, director regional del sindicato.

Los empleados de la planta deben esperar un control más estricto en un futuro próximo: Elon Musk ha sido informado del problema. En X Twitter, Musk dice que «parece una locura» y que está investigando la situación.

This sounds crazy. Looking into it. — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024

«Aquí en Alemania, y especialmente en Berlín, «los días de enfermedad» — suelen ser días de fiesta o de resaca», — respondió un comentarista.

Elon Musk no suele ser favorable a los empleados que no cumplen sus estrictas normas. Tras comprar Twitter, Musk anunció despidos masivos y mayores exigencias para los empleados. A principios de este año Tesla ha despedido a miles personas, y Musk exigió a la dirección que despidiera a quienes no estuvieran preparados para las duras condiciones.

