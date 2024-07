«Envuelve dos»: Huawei crea un teléfono de 10 pulgadas que se pliega tres veces

Desde hace algún tiempo circulan rumores de que Huawei está trabajando en un teléfono que tiene tres partes y se pliega en dos lugares — de hecho, tres veces. Ahora, los informadores de Digital Chat Station y Ice Universe han compartido nuevos detalles sobre el dispositivo.

Digital Chat Station revela en un post en Weibo que el teléfono de triple plegado de Huawei (supuestamente el primero del mundo) tiene un diseño innovador — «plegado interno + plegado externo» con doble bisagra. Este diseño no permitirá que el teléfono se pliegue completamente hacia dentro o hacia fuera. Se estima que el tamaño total de la pantalla será de aproximadamente 10 pulgadas. Además, este dispositivo puede ser bien controlado arrugas — este es un problema importante con los dispositivos plegables.

El post también dice que el teléfono tiene «nuevas tecnologías avanzadas» y menciona la falta de «competidores». Se trata de una afirmación atrevida, dado el dominio de Samsung en el mercado de los dispositivos plegables.

One of the prerequisites for triple folding is that it must be thin enough, which is Huawei's strength. This is also the weakness of Samsung. After several years of complacency and continuous laziness, when Samsung wakes up again, the world has changed. When its market share was…

