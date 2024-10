Escena slasher extrema «Terrorífica 3» hizo que el público saliera corriendo de la sala para vomitar

La promesa del director Damien Leone de hacer el slasher «El terrorífico 3» / Terrifier 3 más violento que los anteriores puede considerarse cumplida, ya que algunos espectadores no soportaron las escenas violentas — y huyeron del cine al primer fotograma.

Según LadBibleDurante el estreno en el Reino Unido de «The Hurt Locker 3», un total de 11 personas abandonaron el cine — 9 lo hicieron durante la escena inicial, y algunos incluso vomitaron.

Curiosamente, Hollywood se negó a financiar la película precisamente por su extrema violencia, mientras que el propio director había declarado previamente que se sentiría muy decepcionado si no provocaba vómitos.

«Les garantizo que los primeros cinco minutos de esta película serán muy controvertidos. Pero ni siquiera es una escena de asesinato. Me di cuenta de que tenía que hacer esta película yo mismo porque era una locura. Si pensabas que el terror de Art en la segunda parte era extremo, aún no has visto nada,» dijo Leone.