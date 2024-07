Esperamos a Morrigan: en Dragon Age: The Veilguard podrás desnudar por completo a tus personajes

El nuevo juego de la serie Dragon Age sorprenderá a los jugadores con escenas explícitas. Durante una visita a las oficinas de BioWare en Edmonton, los periodistas vieron personajes desnudos en el editor de creación de personajes.

En anteriores juegos de BioWare, la desnudez sólo se insinuaba. Los personajes aparecían sin ropa, pero los jugadores no podían ver sus partes íntimas. The Veilguard parece ir más allá. Los desarrolladores no desvelan todos los detalles, dejando espacio para las sorpresas.

El motor gráfico Frostbite proporciona efectos visuales de alta calidad. Esto añadirá realismo y atractivo a las escenas francas. Los jugadores podrán evaluar las novedades en otoño, cuando Dragon Age: The Veilguard salga a la venta en otoño.

La directora del juego, Corrine Boucher, ha confirmado que The Veilguard está dirigido a un público adulto. Esto apunta a la presencia de escenas explícitas en otras partes del juego, especialmente en las líneas románticas. Los desarrolladores aseguran que la desnudez no será un fin en sí mismo, sino una herramienta para crear historias más profundas y emotivas.

Qué más se sabe sobre el editor de personajes

Recientemente, los periodistas de Gameinformer dijo a muchas cosas interesantes sobre el editor de personajes de Dragon Age: The Veilguard. Por ejemplo, los jugadores podrán elegir entre 40 tipos de apariencia y personalizar los tonos de piel. Los desarrolladores han añadido opciones para recrear el vitíligo y ajustar los rasgos faciales.

El editor también permitirá a los jugadores ajustar la altura, la anchura de los hombros, el tamaño de los pechos y otros parámetros corporales. Se ha prestado especial atención a los detalles faciales: se pueden ajustar al detalle los ojos, la nariz y las orejas. Hay más de 30 opciones de maquillaje que combinan las tendencias modernas con el mundo de fantasía de Dragon Age. Los tatuajes, cicatrices y pinturas corporales tienen un significado cultural para las distintas razas del juego.

Fuente: Gameinformer