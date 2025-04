«Esto es una mierda asquerosa»: Pedro Pascal, de The Last Of Us, llama a boicotear la saga de Harry Potter

Mientras HBO/Warner Bros. se afana en el reparto de la próxima entrega de Harry Potter, el protagonista de otra popular adaptación cinematográfica, Pedro Pascal, intenta paralizar sus esfuerzos.

La razón es J.K. Rowling, o más bien su actitud hacia las personas LGBT. Pascal, conocido por su apoyo a la comunidad, criticó a la escritora por promover la reciente decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido, que definió legalmente los términos «mujer» y «sexo» como referidos exclusivamente a personas nacidas biológicamente de sexo femenino. La estrella de The Last Of Us no se anduvo con rodeos en las redes sociales, describiendo las acciones de Rowling como «mierda repugnante»y apoyó el llamamiento del activista Tariq Rauf a boicotear todos los proyectos relacionados con Harry Potter — incluida la próxima serie de HBO valorada en aproximadamente 2.000 millones de dólares.

La propia serie, incluso sin Pascal, se vio envuelta en escándalos con la selección preliminar de actores, en la que la mayoría de los fans estaban preocupados por un nuevo Snape negro interpretado por Paapa Essiedu — a pesar de que la cadena de televisión prometía una adaptación «fiable» de los libros, que describían claramente al personaje como pálido.

El resto del reparto confirmado incluye a John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Paul Whitehouse (Argus Filch) y Luke Tellon (Profesor Quirrell). Aún no se ha elegido a ningún actor para encarnar a Harry, Ron y Hermione ni a ningún otro personaje de la escuela de magos, aunque el año pasado HBO informó de que 32.000 niños participaron en las audiciones.

Mark Mylod («Juego de Tronos») dirigirá varios episodios, Francesca Gardiner es la guionista del proyecto y la propia Rowling participa en él como productora ejecutiva. La serie constará de 7 temporadas y tardará al menos 10 años en producirse. El estreno de la primera está previsto provisionalmente para 2027.

Curiosamente, The Last Of Us también está siendo desarrollado por HBO, pero aún no se sabe cómo han reaccionado los ejecutivos a las declaraciones de Pascal.