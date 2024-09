Falso AMD Ryzen 7 7800X3D de OLX — en qué se diferencia del verdadero

El YouTuber der8auer compró «de segunda mano» un chip AMD Ryzen 7 7800X3D, que resultó ser una imitación que no funcionaba, pero muy similar. «El procesador se compró en OLX en Rumanía.

Der8auer decidió recomprar este producto a la víctima de la estafa e hizo un vídeo explicando cómo determinar rápidamente si algo va mal con el procesador. en primer lugar, intentó comprobar con un multímetro si el procesador tenía alguna conexión en la placa, pero ninguna funcionaba.

El primer indicio de falsificación fue la ausencia de sellador en los condensadores alrededor del IHS (Integrated Heat Spreader, o «cubierta»). El diseño único del chasis AM5 permite a AMD colocar condensadores a su alrededor, y en algunos modelos están sellados adicionalmente con un sellador. De todos los Ryzen 7000, solo los condensadores de la serie X3D tienen esta característica y ningún otro procesador la tiene. También está disponible en Chips de la generación Ryzen 9000.

En el chip específico «condensadores» estaban notablemente limpios. Además, el color de la PCB del falso 7800X3D es más azul que el verde típico de un procesador Ryzen 7000 AM5 auténtico. Sin embargo, esta característica no se aplica a la serie 9000, cuyas placas también son azules. Con su ojo entrenado profesionalmente, Der8auer también vio que la placa es más delgada de lo que debería ser. Estos son los signos externos de una falsificación:

No hay sellador en los condensadores

Tablero azul en lugar de verde

Grosor del tablero 0,964 mm en lugar de 1,308 mm

Diseño del difusor de baja calidad

Etiquetas desalineadas y tipo de letra incorrecto

Como era de esperar, la falsificación no funcionó. El aficionado lo desmontó y comprobó que no había forma de que funcionara, y el diseño del producto era una falsificación bastante diligente, aunque no impecable. El disipador de calor se diseñó especialmente para la falsificación — su fondo engrosado imita los cristales del procesador que faltan. El disipador se instaló en una placa vacía.

En general, la imitación puede calificarse de alta calidad. A primera vista, todo parecía estar en su sitio, incluso el número de serie de la caja coincidía con el del procesador falso. Sin embargo, los estafadores no reprodujeron todos los detalles a la perfección.

El procesador Ryzen 7 7800X3D fue falsificado debido a gran popularidad. Una inspección minuciosa con solicitud de fotos adicionales y comparación con una ficha real puede ayudar al comprador a evitar errores. Tampoco debe llevar a cabo ninguna negociación con el vendedor fuera de la plataforma, por ejemplo, en mensajeros.

Fuente: VideoCardz