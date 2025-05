Festival Steam «Zombies vs Vampiros» — descuentos de hasta el 90% en DayZ, The Last of Us y mucho más

Steam ha puesto en marcha una venta temática «Zombis contra vampiros» — en la que podrás comprar juegos sobre muertos vivientes y chupasangres a precios atractivos.

Los mejores descuentos incluyen — The Last of Us Part 1 a mitad de precio y versiones actualizadas de Legacy of Kain. También puedes comprar éxitos conocidos de zombis, como Left 4 Dead y Dying Light, por casi nada. Al mismo tiempo, Valve en tiendas de fichas regala — un par de avatares animados y un marco de avatar.

Aquí tienes una pequeña selección de lo que podrás comprar en el festival «Zombies vs Vampires»:

La promoción es válida hasta el 2 de junio, y una semana después de que finalice la venta, comienza el gran Festival de Novedades de Steam de junio. Calendario completo de rebajas para 2025 en el enlace.