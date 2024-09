Fueron los pendientes de Kamala Harris en secreto auriculares Nova H1, — investigación de los periodistas

Los partidarios de Donald Trump acusaron a su oponente Kamala Harris de llevar pendientes con un altavoz Nova H1 en el debate del 10 de septiembre Newsweek He descubierto que en realidad no existen.

Muchas personas difundieron en las redes sociales la idea de que los pendientes de Harris llevaban altavoces acústicos incorporados. En busca de un modelo concreto de tal dispositivo, afirmaron que Harris utilizaba pendientes acústicos Nova H1.

Supuestamente, los pendientes emiten un sonido direccional que sólo el usuario puede oír. En la página de este modelo en Kickstarter Se dice que los pendientes se colocan en los lóbulos de las orejas y dirigen el sonido del interior de la perla directamente al canal auditivo. Realmente parecen algo similar en pendientes Harris, pero no son iguales (segunda imagen de abajo). Los blogueros de moda ya han reconocido un par de pendientes de Tiffany (tercera imagen) que Harris había llevado en el debate y en actos anteriores, y también señaló que llevaba una cadena de la misma colección.

El principal fallo de la teoría de la conspiración sobre los pendientes es que los Pendientes de Audio Nova H1 prácticamente no existen en la realidad. El dispositivo formaba parte de un proyecto de Kickstarter que desde entonces ha desaparecido» del radar. No están disponibles para su compra online, y nunca lo han estado. Nova Products, la empresa detrás del proyecto, no ha estado en Kickstarter desde mayo de 2023. Los patrocinadores publicaron un mensaje en la página pidiendo una actualización sobre el estado de los pendientes que se suponía que iban a recibir a cambio de su compromiso.

Enlace Nova ProductsEl enlace de Kickstarter redirige al sitio web de otra empresa, Icebach Sound Solutions. En este sitio, se pueden encontrar pendientes de audio con un diseño ligeramente diferente. Tras el debate, la empresa decidió «hype» sobre el tema: anunció que pronto estaría disponible para todos «una edición especial para el debate presidencial. El mensaje se añadió al sitio entre aproximadamente las 7 de la mañana y las 11:25 de la mañana EST, según The Wayback Machine. Más tarde, apareció en la página un enlace a CES 2025.

Los sitios web de Icebach y Nova muestran que los dominios están registrados a nombre de Stefan Behrendsen de BBG Entertainment GmbH, un desarrollador de juegos para móviles con sede en Alemania. Qué tiene que ver la empresa con los productos de audio o las elecciones presidenciales de EE.UU. sigue siendo un misterio, pero Engadget se puso en contacto con BBG y con los organizadores de la campaña de Harris para pedirles comentarios.

«No sabemos si la señora Harris llevaba alguno de nuestros productos. El parecido es excepcional y, aunque nuestro producto no se diseñó específicamente para su uso durante el debate presidencial, es adecuado para ello», afirma Malte Iversen, CEO de Icebach Sound Solutions.

La declaración de la empresa parece un intento de sacar provecho del revuelo: «Para garantizar la igualdad de condiciones para ambos candidatos, actualmente estamos desarrollando una versión masculina y pronto podremos ofrecerla a la campaña de Trump».

Así que, de hecho, Harris llevaba unos pendientes parecidos pero diferentes en comparación con el modelo que no se fabricó. El nuevo modelo también tiene un diseño ligeramente diferente, y los aficionados a la moda han identificado la pieza del vicepresidente estadounidense como Tiffany.

Engadget señala que no es la primera vez que los republicanos acusan a los oponentes de sus propios candidatos presidenciales de utilizar medios técnicos para darles ventaja en los debates. Acusaciones similares se hicieron contra Joe Biden en 2020, Hillary Clinton en 2016 y Barack Obama en 2012. En cada ocasión, esta teoría fue desmentida por los investigadores. El sitio web dice que, por el contrario, los demócratas nunca han hecho tales acusaciones.

Fuentes: Newsweek, Engadget