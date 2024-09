Funciones prohibidas desbloqueadas en el editor oficial de Baldur’s Gate 3 — podrás crear niveles

Sólo dos días después del salida una herramienta de modificación para Baldur’s Gate 3, el usuario Siegfre subió a NexusMods su versión desbloqueada.

BG3 Toolkit Unlocked activa las funciones desactivadas del kit de herramientas, junto con un completo editor de niveles. Esto abre la posibilidad de crear zonas personalizadas o incluso campañas independientes en el juego.

En el periodo previo al lanzamiento de BG3 Toolkit, Larian dejó claro que los usuarios tendrán mucha libertad, pero que algunas cosas no podrán editarse. «Somos una compañía de desarrollo de juegos, no somos una compañía de herramientas de desarrollo,» dijo el CEO de Larian, Sven Vincke. Explicó que la empresa no tiene capacidad para dar soporte oficial a todas sus herramientas de desarrollo, que están en manos de los usuarios finales.

Modificar Baldur’s Gate 3 también se complica por la compatibilidad con consolas, ya que probablemente se necesiten procesos y aprobaciones independientes de Sony y Microsoft. Las herramientas oficiales se limitan a retoques significativos de otros aspectos de BG3, como clases, objetos, equilibrio, nuevos PNJ, etc.

Según el archivo léeme de BG3 Toolkit Unlocked, el mod «desbloquea todas las características deshabilitadas y concede permisos de escritura para BG3 Toolkit, incluyendo la edición de niveles, guardar ediciones, etc.». Así pues, parece obvio que las herramientas liberadas por Larian no son más que una versión ligeramente modificada de su editor interno Divinity Engine 4.0, pero con algunas características bloqueadas.

El editor de niveles será de gran ayuda para los creadores de mods. Será posible restaurar localizaciones y otros contenidos recortados por los desarrolladores del juego.

Fuente: PC Gamer