Gafas autofocus ViXion01 como sustituto de las bifocales — cuando se pasa tiempo frente al monitor o cuando la lectura se dificulta con la edad.

La periodista Sherry Al Smith, del Gizmodo Gafas de alta tecnología probadas para mejorar la visión con enfoque variable. Se trata de un sustituto para quienes necesitan gafas especiales de lectura con la edad.

Con el tiempo, algunas personas pueden necesitar gafas bifocales para leer antes de acostarse. Este síntoma se produce por el envejecimiento y la presbicia, una pérdida gradual de la capacidad de enfocar los ojos. La startup japonesa ViXiON ha ideado una respuesta un tanto futurista a esta petición — gafas ViXion01.

El fabricante denomina ViXion01 a las primeras gafas de enfoque automático del mundo. Miden la distancia a un objeto en tiempo real, garantizando un enfoque óptimo independientemente de si el usuario es miope o hipermétrope. Aunque no son las gafas más elegantes, son «increíblemente eficaces», según el periodista.

Las lentes ViXion01 cambian de forma y grosor en función de la distancia al sujeto y de los ajustes individuales. Esto elimina la necesidad de utilizar varias gafas o lentes bifocales. También pueden ayudar a controlar los problemas de visión a personas de todas las edades que miran mucho las pantallas. El ajuste de las gafas es sencillo — el pequeño disco giratorio de la bisagra derecha sirve para ajustarlas.

«El proceso es un poco más complicado para un par recién sacado de la caja, pero no demasiado. Como ya uso lentes de contacto, no esperaba ver grandes diferencias. Sin embargo, cuando miré algunas señales lejanas, me sorprendió poder ver claramente todas las letras mayúsculas y minúsculas. El texto más pequeño era más difícil, pero la empresa no afirma que te proporcione una supervisión — sólo una mejora de la que ya tienes».