Gears of War: Reloaded ha recibido fecha de lanzamiento en PC y PS5 — el juego estará en Game Pass en su lanzamiento

Microsoft ha anunciado oficialmente Gears of War: Reloaded — una versión totalmente actualizada del shooter de 2006 que llegará a PC y PlayStation 5.

The Coalition, junto con Sumo Digital y Disbelief, han dejado el argumento principal sin cambios. El juego volverá a contar la historia de Marcus Phoenix y el Escuadrón Delta luchando contra la Horda Locust en el planeta Sera. Se mantiene el Lancer con motosierra y la mecánica de recarga activa.

La versión actualizada de Gears of War: Reloaded contará con importantes mejoras gráficas y de rendimiento:

Resolución de hasta 4K

60 FPS en modo historia

Hasta 120 FPS en multijugador

Dolby Atmos 7.1.4 para sonido envolvente 3D

HDR, VRR para imágenes mejoradas

Iluminación, sombras, reflejos y postprocesado optimizados

Sin pantallas de carga en la campaña

La versión actualizada admite automáticamente la sincronización del progreso y el juego cruzado. No es necesario tener una cuenta Microsoft, pero te da acceso completo a las funciones multiplataforma. Esto incluye invitaciones, partidas multiplataforma y progreso compartido en la campaña y el multijugador. La campaña es compatible con el juego cooperativo para dos jugadores, y el multijugador Versus permite invitar hasta 8 jugadores.

Para los veteranos de la serie — actualización gratuita

Si ya has comprado la versión digital de Gears of War: Ultimate Edition con carácter retroactivo, recibirás Gears of War: Reloaded gratis. Xbox proporcionará el código en un mensaje privado antes del lanzamiento. El paquete incluye todo el contenido de Gears of War: Ultimate Edition, incluido el acto extra de la campaña, todos los mapas, los modos multijugador y los personajes desbloqueables.

El juego saldrá a la venta el 26 de agosto de 2025 en Xbox Series X|S, PC (a través de Steam y Microsoft Store), PlayStation 5 y en la nube a través de Xbox Cloud Gaming. Desde el primer día, estará disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass, y podrá adquirirse por separado por 39,99 €.

Pues bien, Gears of War: Reloaded no es sólo un parche gráfico, sino un remaster en toda regla con mejoras técnicas. Este lanzamiento llega después de que las exclusivas de Xbox se convirtieran en los títulos más populares de PlayStation en abril. Y un mes antes, el Forza Horizon 5 e Indiana Jones ya están en PS Store. Parece que Microsoft ha visto la tendencia y ha decidido no perder el tiempo mientras se calienta el interés por sus juegos.

Fuente: IGN