«Gladiator 2» — primeras imágenes de la secuela y del épico duelo entre Pedro Pascal y Paul Mescal (tráiler el 9 de julio)

Las primeras imágenes de la película de Ridley Scott «Gladiator 2» han sido publicadas por Vanity Fair. Presentan una batalla entre Paul Mescal y Pedro Pascal, e introducen personajes nuevos y conocidos El siguiente texto contiene spoilers de la trama de la película, así que léalo bajo su propia responsabilidad.

Ahora que ya se sabe que «Gladiator 2» llegará a los cines el 22 de noviembre, el equipo de la película está listo para contar al resto del mundo dónde comienza la nueva historia. El personaje central interpretado por Mescal es Lucius, al que vimos por última vez como el joven hijo de Lucilla.

Connie Nielsen regresa en la secuela como una de las pocas figuras de la vida real en el argumento ficticio de «Gladiator» — la hija del difunto emperador Marco Aurelio. En la historia real, Lucilla fue una auténtica revolucionaria que perdió la fe en el rumbo que había tomado Roma tras la muerte de su padre.

Han pasado décadas desde los acontecimientos de la primera película, y Lucio ha alcanzado la mayoría de edad lejos de su madre. Cuando apenas era un niño, Lucilla lo envió a la costa norte de África, a la región de Numidia, no muy lejos del Imperio Romano. Nunca entendió del todo por qué, y a medida que crecía, también lo hacía su resentimiento — aunque las intenciones de su madre fueran nobles.

Al principio de «Gladiator 2» Lucio Mescalo tiene mujer e hijo y vive una vida relativamente tranquila hasta que los conquistadores de su tierra natal comienzan a invadir nuevas tierras.

«Ha echado raíces en una ciudad costera de Numidia. Es un hombre de ojos azules y piel clara, pelirrojo, y no puede evitar parecer diferente a la gente de allí. Es una de las últimas civilizaciones supervivientes, ya que los romanos empiezan a descender hacia el norte de África y se apoderan de toda ella» dice Ridley Scott.

La invasión está liderada por Marco Acacio, interpretado por Pedro Pascal — un general romano del que se dice que se formó como oficial subalterno bajo el liderazgo de Máximo Russell Crowe. Para Lucio, Acacio es un símbolo de todo lo que odia. Lucio, antaño nieto del Emperador de Roma, se encuentra capturado por él.

«Cuando llega a Roma como prisionero y libra su primer asalto en la arena, ve a su madre — para su sorpresa. No sabe si está viva o no. ¿Cómo puede saberlo? No hay teléfonos. No hay prensa. Y ahí está su madre en el palco real, con muy buen aspecto después de 20 años. Y ella está con el general que conoció cara a cara en el muro de Numidia,» dice Ridley Scott.

Lucilla no reconoce a la criatura golpeada en el Coliseo como su hijo y no tiene ni idea de la sangrienta historia entre él y el hombre que ama. Al final, Lucio y Acacio vuelven a cruzar sus espadas. El héroe se encuentra con otros personajes pintorescos. Denzel Washington interpreta al fanfarrón gobernante Macrinus. «Denzel es un traficante de armas que suministra alimentos a los ejércitos de Europa, se abastece de vino y aceite, fabrica acero y fabrica lanzas, pistolas, cañones y catapultas. Es, pues, un hombre muy rico. En lugar de una cuadra de caballos de carreras, tiene una cuadra de gladiadores. Es hermoso. Conduce un Ferrari de oro. Yo le compré una carroza de oro,» dice Scott.

Los líderes de Roma — sádicos. Un vasto imperio es gobernado por dos hermanos relativamente jóvenes: Fred Hechinger como el emperador Caracalla y Joseph Quinn como el emperador Geta. Amenazan el bienestar de Lucilla para controlar Acacia. La ira que Lucio siente hacia ellos se dirige hacia sus batallas con Acacio.

«Gladiator 2» tiene un significado especial para Scott, que a sus 86 años sigue trabajando duro y haciendo películas con frecuencia «Fui lento desde la puerta de salida, — dice. «Quiero decir, tuve que hacer las secuelas de «Alien» y «Blade Runner». Cambias con los años. En aquel momento, no quería volver a pasar por eso». Pero decidió quedarse con «Gladiator».