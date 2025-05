Google mostró por accidente la interfaz de Android 16 — ¿qué es Material 3 Expressive?

Google ha revelado accidentalmente detalles de la nueva interfaz Android 16 — Material 3 Expressive, que se está preparando para una presentación oficial en la conferencia I/O. En una entrada de blog que desapareció rápidamente del acceso público (pero quedó una copia en Internet Archive), la compañía hablaba del rediseño del sistema, basado en la investigación y teniendo en cuenta la percepción emocional de los usuarios. El nuevo estilo promete un aspecto más brillante y enérgico de Android y se centra en la velocidad de interacción con la interfaz. Veámoslo más de cerca.

Así pues, pronto se lanzará una nueva versión de Android 16, y tendrá un aspecto completamente diferente del que esperaban los usuarios. Aunque Google no ha realizado grandes cambios en Material Design últimamente, el equipo de diseño no se ha quedado de brazos cruzados. Según la publicación, la compañía ha estado trabajando en un nuevo diseño de Android durante los últimos 3 años, que debería evocar más emociones en los usuarios. El Material Design original funcionaba bien con colores y un estilo unificado, pero hacía que muchas aplicaciones se parecieran demasiado. Material 3 Expressive está diseñado para resolver este problema.

Google llama a esta actualización «la actualización del sistema de diseño más investigada». Realizaron 46 estudios distintos sobre ella, mostraron cientos de maquetas a más de 18.000 participantes para entender cómo funciona la nueva interfaz en la vida real. La investigación abarcó diversos métodos:

Seguimiento ocular — dónde centran su atención los usuarios;

Encuestas y grupos de discusión — qué emociones evoca el diseño;

Experimentos — lo que la gente encuentra atractivo;

Pruebas de usabilidad — rapidez con la que se navega por la interfaz.

El resultado de este esfuerzo de tres años es una interfaz que difiere significativamente de las versiones anteriores de Material Design. Las imágenes que se han guardado de la publicación eliminada muestran nuevos elementos como una barra de herramientas flotante y botones más grandes que son más fáciles de pulsar y no interfieren con otras partes de la interfaz.

En toda la interfaz aparecen formas brillantes y colores vivos. Y no es sólo para aparentar. Durante las pruebas, el nuevo diseño ayudó a los usuarios a encontrar y utilizar elementos importantes cuatro veces más rápido. Pero hay una advertencia: no todo el mundo utiliza las aplicaciones de la misma manera. Si tus prioridades son distintas a las de Google, puede que el nuevo estilo te resulte un poco molesto.

La investigación también ha demostrado que la mayoría de los usuarios prefieren Material 3 Expressive. Sin embargo, mucho depende de la edad. Entre los jóvenes, más del 80% de los encuestados dijeron que el nuevo estilo era mejor. Pero en el grupo de más de 55 años, sólo el 52% apoyó esta opinión. Google también señaló que el nuevo diseño parece «más fresco que las versiones anteriores.

Así pues, esta nueva filtración confirma que Android 16 recibirá una actualización de aspecto. Sin embargo, no todo el mundo podrá aprovechar estos nuevos elementos brillantes. Dado que Android es una plataforma abierta, depende de cada fabricante de dispositivos decidir si utiliza los nuevos elementos de diseño. Lo que ofrece Google no tiene por qué implementarse en un smartphone de otra compañía. Muchos desarrollan sus propias carcasas, como Samsung One UI o OnePlus Oxygen OS. Por lo tanto, en algunos casos, la nueva versión de Android 16 puede parecer casi igual que Android 15. Algunos elementos de Material 3 Expressive pueden aparecer en shells de terceros, pero la experiencia completa solo estará disponible en los smartphones Pixel. Estos recibirán elementos del sistema con un nuevo diseño, y la mayoría de las apps de Google se actualizarán para adaptarse a él.

Material 3 Expressive no solo se utilizará en la interfaz del sistema operativo o en las apps preinstaladas. Google también proporcionará plantillas de diseño a los desarrolladores de apps de terceros, para que puedan mantener un estilo brillante y dinámico en cualquier dispositivo. Pero hasta ahora, ni siquiera Material Design se ha utilizado ampliamente en apps de terceros. A menudo, solo se ven ciertos elementos — colores o botones — pero casi nadie implementa el estilo Google al completo.

Google tiene previsto lanzar una versión estable de Android 16antes de lo habitual. Anteriormente se informó de que Android 16 podría recibirajustes profesionales para fotógrafos y permitirá desbloquear el Google Pixel con la huella dactilar cuando la pantalla esté apagada.

