Google Pixel 10 «se iluminó» al grabarse para un anuncio — colores conocidos y gama de modelos

Las nuevas imágenes revelan no solo el Google Pixel 10, sino también a qué se refiere el anuncio cuando dice «rodado con un smartphone». De hecho, estamos hablando de equipos profesionales.

El usuario de X @MarksGonePublic, según él, se topó accidentalmente con el proceso de filmación de un vídeo del supuesto Pixel 10 cerca de Vancouver, e hizo algunas de sus propias tomas. Lo contó en un breve collage de vídeos. Parece que el smartphone fue filmado con el mismo dispositivo, pero, como se suele decir, hay matices.

Está claro que durante el proceso se utilizó un equipo especialmente diseñado. En el montaje, se puede identificar un objetivo tubular largo para macrofilmaciones, un micrófono profesional y la propia máquina en la que se fija todo el equipo. Así que cuando los vendedores dicen «¡mira, se ha filmado con un smartphone!» — es poco probable que alguien estuviera simplemente sosteniendo el aparato en la mano, y es poco probable que tú mismo puedas repetir esas tomas.

En realidad, «héroe» filmación, otro Pixel 10, «posado» en las manos de un hombre y en un soporte especial. Se puede ver el teléfono desde diferentes ángulos, pero las tomas no son muy buenas ni detalladas. Y el nuevo Pixel no parece nada nuevo — es similar a los anteriores smartphones de Google.

Algunas de las fotos nos permiten identificar el dispositivo — se pueden ver las imágenes publicitarias terminadas en el stand. El eslogan de la serie Pixel 10 parece ser «Exige más a tu teléfono». Se pueden ver las palabras «Google» y «Pixel 10» a lo largo de lo que sería el Pixel 10 Pro o 10 Pro XL (incluido el flash y el termómetro a la derecha de las cámaras). Las tomas también te dan la oportunidad de ver el teléfono desde ángulos adicionales.

🎬 Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone 😂

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75

— Mark Teasdale ★ (@MarksGonePublic) May 23, 2025