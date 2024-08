Google Pixel 9 Pro XL: la carga inalámbrica funciona de forma intermitente, incluso con Pixel Stand

Los primeros propietarios del nuevo smartphone Google Pixel 9 Pro XL se han encontrado con un problema con la carga inalámbrica. Funciona de forma inestable.

Las publicaciones en los foros de Google y Reddit indican que los compradores del Pixel 9 Pro XL se enfrentan principalmente a la siguiente situación: la carga inalámbrica se inicia con normalidad, pero se detiene al cabo de unos segundos o minutos. Algunos informan de un problema con los cargadores MagSafe y la carcasa. Sin embargo, otros usuarios experimentan problemas incluso cuando utilizan el cargador «nativo» Google Pixel Stand y sin funda en el smartphone.

Los periodistas de 9to5google también se encontraron con este problema en dos ocasiones. En ambos casos, se manifestó en el Pixel Stand, el dispositivo parpadeó rápidamente luces naranjas y blancas para indicar un error.

Google aún no ha reconocido públicamente el problema. Aunque, en Reddit, un usuario afirma que el soporte de Google dijo que «es un error conocido que están investigando con» ingenieros.

Aquellos propietarios de Pixel 9 Pro XL que han experimentado el problema dicen que no hay sobrecalentamiento. Esto sugiere que el fallo podría no estar en el hardware o la alineación de los dispositivos, sino en el software. Sin embargo, es demasiado pronto para asegurarlo. Las versiones más pequeñas del Pixel 9 y Pixel 9 Pro no parecen estar afectadas, al menos no en la misma medida.

Fuente: 9to5google