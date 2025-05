Google se va a Hollywood — la compañía ha creado una división de cine y televisión 100 Zeros

Google firmó un acuerdo de asociación plurianual con Range Media Partners y lanzó 100 Zeros, una división de producción de cine y televisión.

Publicaciones Business Insider informa de que la nueva iniciativa debe identificar proyectos que Google pueda financiar o crear. Anteriormente, el gigante de las búsquedas invirtió cierta cantidad en la película de terror 2024 «Cuckoo», donde 100 ceros especificado entre los productores. Google pretende aprovechar esta oportunidad para promocionar sus servicios entre un público nuevo.

En abril, Google y Range Media anunciaron un nuevo programa AI On Screen para financiar cortometrajes películas que exploran la relación entre los seres humanos y la inteligencia artificial. En aquel momento, Google dijo que algunas de estas películas podrían convertirse en largometrajes. En un post en X, Google aclara el formato de 100 Ceros:

This is not a new studio, it’s an initiative driven by our Platforms & Devices team which includes Android. We’re working with Range to assist the creative community in integrating cutting-edge technologies and platforms, like XR and AI, into their filmmaking.

