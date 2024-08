«Haz lo que digo, no lo que hago»: Valve rompe sus propias reglas para la página de Steam de Deadlock

Valve, propietaria de Steam, ha causado polémica al saltarse sus propias normas de diseño para la página de su nuevo juego Deadlock.

El desarrollador bajo el seudónimo 3DGlyptics llamó la atención sobre esta violación. En las redes sociales, declaró emocionado: «Esto no es una broma. Valve está rompiendo activamente sus propias reglas». El desarrollador subrayó que la compañía se había saltado el proceso de verificación estándar aplicado a otros juegos de la plataforma.

ATTENTION VALVE SOFTWARE. YOU ARE VIOLATING YOUR OWN RULES FOR THE DEADLOCK STORE PAGE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION VALVE SOFTWARE. ATTENTION. pic.twitter.com/jb73cqYyG2

— Ancient Egg ○ Wishlist ‣ B.C. Piezophile (@3DGlyptics) August 24, 2024