HBO revelará la identidad de Satoshi Nakamoto en el documental Money Electric: The Bitcoin Mystery el 9 de octubre (+trailer)

Cadena de televisión estadounidense HBO promete muestran una «bomba» que podría sacudir todo el mundo de las criptomonedas. Por lo tanto, nos preparamos para las fluctuaciones del mercado en vísperas del estreno y posiblemente después.

La próxima semana se estrenará un documental sobre el creador (o creadores) de la red blockchain Bitcoin y la criptodivisa del mismo nombre. El fundador (o un grupo de personas) es conocido por el seudónimo de Satoshi Nakamoto, pero la persona que se esconde tras este nombre — sigue siendo un misterio. A lo largo de los años, decenas de impostores han afirmado ser Nakamoto. Entre ellos — científico Craig Wright.

Y ahora HBO ha prometido nombrar al verdadero Satoshi Nakamoto en el documental Money Electric: El Misterio Bitcoin. La película está dirigida y producida por el renombrado teórico de la conspiración y «nominado al Emmy» Cullen Hoback, creador de «Q: Into the Storm» y «Pueden aplicarse términos y condiciones».

A few of you might have wondered why I disappeared. Well, I was tracking down someone else who disappeared.

Curious who’s behind Bitcoin?#MoneyElectric: The Bitcoin Mystery drops next Tuesday. It’s going to be a rollercoaster. #Satoshi https://t.co/2B17FZxkqZ

— Cullen (@CullenHoback) October 3, 2024