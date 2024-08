Archon Studios ha anunciado la creación de una localización ucraniana para la adaptación de mesa de Heroes of Might and Magic III.

La compañía planea lanzar la localización en 2025, demostrando su apoyo a los jugadores ucranianos. Los desarrolladores decidieron no participar de preparar la versión en ruso del juego prevista anteriormente. Archon Studios no vende sus productos a distribuidores o clientes de Rusia y Bielorrusia, evitando cooperar con empresas ficticias rusas fuera de estas regiones.

Remolque

La adaptación a juego de mesa de Heroes of Might and Magic III recrea los principales elementos del videojuego original. Los jugadores construirán ciudades, reunirán ejércitos y buscarán tesoros. El juego está diseñado para 1-4 jugadores e incluye escenarios cooperativos y en solitario.

La artista ucraniana Yana Vengerova, de Lviv, ha creado el diseño de las cartas del juego. Su obra puede verse en sitio web oficial artista.

Fuente: Archon, Nachasi