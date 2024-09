Recientemente han circulado por las redes sociales capturas de pantalla con extrañas sugerencias de Siri, que de repente empezó a exigir a los propietarios de iPhone que llamaran… a sus ex.

«Esto me acaba de pasar. No habíamos hablado, ella vive a cientos de kilómetros. Accidentalmente acepté la oferta y vomité», — escribió es uno de los usuarios del subreddit r/iPhone.

Informes similares han aparecido en en otros foros:

«Estaba dando unos golpecitos en mi iPhone 13 Pro Max y, de repente, Siri me sugirió que contactara con mi ex. El caso es que ahora no estamos en contacto, y no había sugerencias similares para otros contactos».