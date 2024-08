Intel despide a más de 15.000 empleados — Las acciones se desploman un 20% tras conocerse la noticia

Intel atraviesa tiempos difíciles. En el segundo trimestre de 2024, el fabricante de chips sufrió unas pérdidas de 1.600 millones de dólares, una cifra significativamente superior a las pérdidas de la empresa en el trimestre anterior: 437 millones de dólares.

«Nuestro rendimiento financiero en el segundo trimestre fue decepcionante, a pesar de que alcanzamos hitos clave en productos y tecnología» admitió Pat Helsinger, consejero delegado de Intel. «Nuestros ingresos no crecieron como esperábamos y aún no hemos capitalizado plenamente tendencias potentes como la inteligencia artificial».

Para remediar la difícil situación, la dirección de Intel está lanzando una campaña de reestructuración y reducción de costes a gran escala. El nuevo plan de ahorro prevé una reducción de gastos de 10.000 millones de dólares para 2025.

«Quiero compartir esta dolorosa noticia. Sé que será aún más duro para vosotros leer»», dijo Pat Helsinger en una nota a los empleados.

En su camino hacia la recuperación, Intel ha anunciado el despido de más de 15.000 empleados. En total, la empresa pretende recortar más del 15% de su plantilla como parte de un plan de reducción de costes de 10.000 millones de dólares. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 125.000 empleados, por lo que los despidos podrían afectar hasta a 19.000 personas.

Además, Intel recortará los costes de investigación y desarrollo en miles de millones cada año hasta 2026. Esto reducirá el gasto de capital en más de un 20% este año. Además, la empresa se reestructurará para «detener el trabajo no esencial» y revisará «todos los productos y equipos activos» para asegurarse de que no está gastando demasiado.

Cabe señalar que los ingresos de Intel en el segundo trimestre fueron de 12.800 millones de dólares, un 1% menos que el año pasado. Al mismo tiempo, los productos de la empresa no dejan de ser rentables. El negocio de procesadores para PC y servidores sigue siendo rentable. Sin embargo, casi todas las pérdidas de éste y los trimestres anteriores proceden del negocio de chips de Foundry. La empresa está invirtiendo mucho en nuevas fábricas y en litografía EUV. Esta área en particular generó 7.000 millones de dólares en pérdidas operativas en 2023 y otros 2.800 millones de dólares en pérdidas operativas en el segundo trimestre de 2024. Aunque la empresa va a recibir hasta 8.500 millones de dólares de financiación del gobierno estadounidense en virtud de la Ley CHIPS, esto no ayuda mucho a la situación.

En los dos últimos años, Intel ha estado oscilando entre operaciones rentables y no rentables. Como resultado, en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2022 y el primero de 2024, la empresa obtuvo un resultado positivo acumulado de 1.100 millones de dólares. El último trimestre compensó este efecto con pérdidas de 1.600 millones de dólares.

«Intel es ahora el valor tecnológico del S&P 500 con peores resultados este año», — escribía CNBC en abril.

Tras el anuncio del plan de despidos y recorte de gastos, las acciones de Intel cayeron un 20%, transmite Financial Times.

Fuente: The Verge