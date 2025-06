Kathleen Kennedy mostró sin editar «Star Wars» — Han Solo disparó primero

La CEO de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, mostró el «primer intento» película «Star Wars» de 1977, en torno al cual han circulado mitos. Una de sus diferencias más famosas es la escena con Han Solo.

Esta copia, que se había considerado perdida durante décadas, se presentó en el BFI Film on Film Festival del Reino Unido. Resultó que una copia de la primera película estaba guardada en los archivos del BFI (British Film Institute), que encontró la versión y se puso en contacto con Lucasfilm para organizar la proyección. El director ejecutivo del BFI, Ben Roberts, calificó la copia encontrada de «milagro», sobre todo porque su estado permitía una proyección pública.

En el festival de cine, un inesperado Comparecencia de Kathleen Kennedy que confirmó la autenticidad de la versión. Según ella, lo más probable es que no exista ninguna otra copia original.

