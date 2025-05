Kingdom Come: Deliverance 2 tendrá DLC de pago sobre un extraño artista — tráiler y fecha de lanzamiento

Kingdom Come: Deliverance 2 recibirá un DLC argumental sobre un extraño artista en apenas una semana. Mientras tanto, Warhorse ha mostrado un tráiler del complemento.

Pinceles con la muerte añadirá al juego una nueva cadena de misiones, un personaje artista, una expansión argumental y varias mecánicas nuevas. La expansión no requiere haber completado el juego principal — puede activarse en casi cualquier fase. También vendrá con un importante parche gratuito 1.3.

La expansión comienza con el encuentro de Heinri con el misterioso pintor Voit, que está atado a un poste y se comunica con una calavera. El encuentro con este artista dará comienzo a una nueva historia. Los jugadores tendrán que aprender más sobre su pasado y ayudarle a crear una obra maestra «que cimentará su legado».

A skull, a secret, and a painter with a past – Henry’s next journey begins with a whisper in the woods. Kingdom Come: Deliverance II – Brushes with Death arrives May 15. #KCD2 pic.twitter.com/Gt8Pp8fgwc

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 8, 2025