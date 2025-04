La actualización 24H2 de Windows 11 trae de vuelta GTA: San Andreas bug de hace 20 años — pero Microsoft no tiene la culpa

La actualización 24H2 de Windows 11 ha corregido el error de Grand Theft Auto: San Andreas — y Microsoft no podrá hacer ver que es el último recurso.

Resulta que este fallo llevaba 20 años ocultándose silenciosamente a los jugadores y no se hizo notar hasta la última actualización del sistema operativo. Y esto es de lo que estamos hablando — con la actualización a 24H2, el hidroavión Skimmer desaparece del juego. Pero no del todoEl desarrollador Silent, conocido por su SilentPatch, que adapta los juegos clásicos de Rockstar a los sistemas modernos, ha descubierto el motivo. Resulta que la aeronave despegaba literalmente hacia el espacio. Cuando intentabas forzarlo a dormir, Skimmer se iba instantáneamente a una aventura espacial. Una inspección más detallada reveló que su posición a lo largo del eje Z alcanzaba… más de un cuatrillón de años luz. La razón — en el archivo de configuración vehicles.ide.

A este archivo le faltaban los cuatro últimos parámetros del Skimmer, que determinan la escala de las ruedas delanteras y traseras. Los barcos del juego no tienen estos valores, y los desarrolladores parecen haber olvidado añadirlos después de convertir el Skimmer de barco a hidroavión. En versiones anteriores de Windows, el juego simplemente «tomaba prestados» estos valores del vehículo anterior (en este caso, — la furgoneta), y todo se veía bien. Pero Windows 11 24H2 se comporta de otra manera: ha cambiado el manejo de la memoria, y en lugar de los valores por defecto, el juego coge un número aleatorio. Y así tenemos al Skimmer en órbita en una galaxia lejana.

Pero el fallo en sí no fue detectado por Silent, sino por un usuario normal de GitHub bajo el nickname hiddenmask58. Fue él quien pasó la información al desarrollador y éste arregló el fallo en menos de un día. Según él, la solución es sencilla: basta con abrir el archivo datavehicles.ideencuentra la cadena 460, Skimmer y al final añade -1, 0.7, 0.7, -1. Esto devuelve el avión al suelo, o mejor dicho — al agua.

Es realmente interesante que el bicho tuviera todas las posibilidades de permanecer oculto para siempre… si no fuera por el insidioso 24H2. Si no una carpeta que puede eliminar las actualizaciones de Windowse hidroaviones de la galaxia. Como se señala en el análisis, la nueva versión de Windows se ejecuta en la plataforma Germanium, creada específicamente para los procesadores ARM de los PC Copilot+, lo que podría provocar comportamientos inesperados en el código antiguo.

Esto demuestra una vez más lo extrañas que pueden ser las actualizaciones para los juegos antiguos: Hace 20 años, todo funcionaba sin problemas, y ahora Skimmer ha emprendido un viaje intergaláctico. Afortunadamente, los entusiastas no han abandonado el juego, así que los juegos antiguos no se caen a pedazos por culpa de las nuevas tecnologías. De momento los desarrolladores están ocupados con GTA 6 que No hacen mucha publicidad a propósito. Aunque el ejemplo de un remaster Oblivion ha demostrado que esta estrategia funciona.

Fuente: TechRadar