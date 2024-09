La actualización de software de Sony PlayStation 5 y PS4 «rompe» muchos juegos: Final Fantasy, Elden Ring, Wukong y otros afectados

Los usuarios de Sony PlayStation 5 y PS4 están reportando artefactos gráficos y otros cuelgues de juegos tras la actualización de software. Entre los juegos afectados se encuentran Final Fantasy, Elden Ring y Wukong, entre otros.

Esta semana, la Reddit y otras plataformas de medios sociales, se han recibido quejas sobre el funcionamiento incorrecto de muchos juegos en PS5 y PS4. Los usuarios atribuyen el deterioro a la última actualización del firmware. Esta experiencia ha disgustado a mucha gente — el principio básico de los juegos de consola se resume en «solo enchufar y jugar».

La actualización afectó a la emblemática serie Final Fantasy de PlayStation, así como a muchos juegos de éxito: Elden Ring, Wukong, Death Stranding, Star Wars: Jedi Survivor, Star Wars Outlaws y No Man’s Sky, entre otros. Afortunadamente, no todos los propietarios de PS5 se enfrentan a este problema. Sitio web Tom’s Hardware recomienda posponer la actualización si aún no ha llegado, o esperar a una decisión de Sony.

Sony aún no ha respondido al problema, pero Square Enix, desarrolladora de Final Fantasy, también nos lo ha hecho saber:

Following the recent release of the PlayStation 5 system update, there have been reports of the game crashing and graphical issues.

We are currently working with SIE to investigate, and sincerely apologize for any inconvenience caused.

Please await our further updates. #FF16

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) September 17, 2024