La batería de un Tesla Semi arde en llamas por un accidente: la carretera estuvo cerrada 16 horas

Un camión Tesla Semi chocó contra unos árboles y se incendió en el arcén de una autopista de California, provocando el cierre de la I-80 en ambos sentidos durante casi 16 horas. Las primeras dotaciones de bomberos llegaron al lugar del accidente pasadas las 3:00 a.m. hora local.

Los bomberos vertieron miles de litros de agua sobre el Tesla Semi para enfriar su paquete de baterías de iones de litio a una temperatura objetivo controlada de unos 100 grados Fahrenheit (unos 38 grados Celsius) mientras esperaban a que se quemaran sus celdas. Durante el incendio se liberaron humos tóxicos al aire, lo que provocó el cierre de la I-80 en ambas direcciones.

Alrededor de las 16:00, las baterías se enfriaron finalmente a una temperatura más segura, lo que permitió a los equipos de rescate empezar a trabajar en el transporte de los restos del Semi a la gigafactoría de Tesla en Sparks, Nevada. Pasadas las 19:00, el tráfico en la autopista quedó totalmente restablecido.

