«La casa del dragón» sorprendió con un beso entre personas del mismo sexo — no estaba en el libro ni en el guion

En la serie «La Casa del Dragón» Reynira, Targaryen mostró su lado bisexual, pero esto no estaba en el guión. Lo que sigue son spoilers, así que es mejor ver antes el sexto episodio.

En los últimos momentos del sexto episodio, Reynira (Emma D’Arcy) y su consejera cercana Misaria (Sonoya Mizuno) se abrazan suavemente y se besan después de que Misaria hable de su traumática infancia. El beso es interrumpido por un guardia que entra en la habitación.

El origen de la serie, El libro de George Martin «Fuego y Sangre», Reynira es bastante corriente. Sin embargo, en varios episodios de la primera temporada, la adolescente Reynira (Millie Alcock) mantiene una relación muy estrecha con su mejor amiga, Alicent Hightower (Emily Carey). Esto llevó a los fans a especular con la posibilidad de que Reynira y Alicent fueran algo más que amigas. Millie Alcock y Emily Carey declararon a The New York Times en 2022 que consideraban que esta amistad era homoerótica.

and if I say that Rhaenyra and Mysaria kiss is thousand of times hotter than any of the straight sex scenes on the show then what?

