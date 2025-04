La estrategia HODL ya no funciona ni con las mejores altcoins — Análisis Swan

La estrategia de mantener criptodivisas durante mucho tiempo en cualquier condición de mercado, conocida en la comunidad como HODL (acrónimo con errata, derivado de Hold On for Dear Life), ya no funciona. El único token capaz de enriquecer así a su propietario es bitcoin. Con los demás, incluso principales altcoins esta estrategia no tiene sentido.

La empresa de análisis Swan ha descubierto que los tokens más populares pierden casi todo su valor frente al bitcoin. Los expertos han calculado cuánto tardaron las top altcoins en caer un 90% (en relación con BTC).

QTUM — 17 meses

MATIC — 23 meses

ICP — 24 meses

ADA — 36 meses

XRP — 36 meses

LTC — 69 meses

XMR — 72 meses

Mientras tanto, BTC termina abril con una ganancia del 13,8%. Esto coincide casi exactamente con la media histórica de BTC en abril.

Le recordamos que en su previsión titulada Big Ideas 2025 Los analistas de ARK Invest han identificado tres escenarios para el valor del BTC en 2030El precio del activo oscilará entre 300.000 y 1,5 millones de dólares.