La estrella de «Deadpool» está escribiendo un guion para la nueva «Star Wars» — con una calificación de «para adultos».

La estrella de «Deadpool» se ha unido al nuevo proyecto de «Star Wars», pero no como actor, sino como guionista — y la película tendrá una calificación «para adultos.

La próxima película «Star Wars» podría ser la primera en la historia de la franquicia en ser clasificada R, dice Ryan Reynolds, conocido por su papel de «Deadpool». Dice que no solo se le ocurrió la idea, sino que también escribió el guion de la misma.

«No tienen por qué ser personajes A+ explícitos, hay una amplia gama de personajes que se pueden utilizar. Y no quiero decir que una calificación R sea vulgar, una calificación R es un caballo de Troya para las emociones», — dijo Reynolds.

No especificó en qué personajes se centrará la película, pero sus palabras dejan entrever que no serán Luke o Leia, que se conocen desde la infancia. Es probable que se centre en un lado menos expuesto de la galaxia muy, muy lejana — con acontecimientos más duros y emociones más profundas.

Cabe mencionar que Reynolds ya tiene experiencia como guionista. Escribió para la película con Blake Lively «Todo va a acabar en nosotros», trabajó en «Deadpool y Lobezno» para Marvel. También está trabajando actualmente en el guión de una comedia sobre una banda de chicos. El proyecto está siendo desarrollado por «Deadpool y Wolverine director» Shawn Levy y estrellas — Hugh Jackman.

Si Lucasfilm aprueba la idea, podría marcar un antes y un después: en casi 50 años de existencia, «Star Wars» nunca se ha estrenado con calificación R. Incluso Osgoode Perkins (director de «Longshanks») insinuó recientemente que le gustaría hacer una película «para adultos» Darth Vader. Aunque la idea ni siquiera está en desarrollo.

Por ahora, Lucasfilm no ha estrenado ninguna nueva película de esta serie desde 2019 — desde Rise of the Skywalker». El último proyecto que se estaba preparando activamente — Rey de Charmaine Obaid-Chinoy — también ha quedado aparcado. Más información en canceló la serie «La guerra de las galaxias» George Lucasque contaba con 60 guiones y 40 millones de dólares por episodio. Hasta ahora, Disney se ha centrado en serie de éxito «Andor», «Mandalorian»La marca de la empresa es un factor clave de interés.

Hay al menos cinco «Star Wars» más en la cartera de pedidos del estudio. Por ejemplo, Ryan Gosling opta al papel protagonista en «Star Wars» de Sean Levy. Pero la acción de otra película «Star Wars» James Mangold hablará de acontecimientos ocurridos 25.000 años antes «Amenaza oculta». Pero hasta ahora, ninguno de ellos promete desviarse tanto de la fórmula como la idea R de Reynolds.

Fuente: World of Reel