La estrella de Juego de Tronos» muestra el físico bombeado de Lara Croft» — Parece que Amazon no ha cancelado la serie de Tomb Raider

A pesar de que la estrella «Juego de Tronos» Sophie Turner ya ha firmó para el papel de Lara Croft hace mucho tiempo у la próxima serie de AmazonEste año recibimos la decepcionante noticia de su posible cancelación. Sin embargo, fotos recientes de la actriz en una forma física muy mejorada insinúan que se ha estado preparando activamente o que sigue preparándose para el papel.

Según Mail Online (una fuente no muy fiable, todo sea dicho), la serie se canceló porque el guión tardó demasiado en escribirse y la propia Turner recibió ofertas de otros proyectos. Al mismo tiempo, Daniel Richtman, persona de confianza de la productora estadosque «Tomb Raider» con Turner sigue en desarrollo en Amazon, y luego sus palabras no hicieron más que reforzarse con nuevas fotos de Sophie Turner, que ha «inflado» su figura — aparentemente para el papel de Lara Croft.

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x

— westerosies (@westerosies) May 20, 2025