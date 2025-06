La nueva «Wonder Woman» prescindirá de Gal Gadot — James Gunn relanza el personaje

En el nuevo Universo Cinematográfico DC bajo la dirección de James Gunn, «Wonder Woman» seguirá apareciendo. Pero Gal Gadot será sustituida por un nuevo rostro.

James Gunn y Peter Szafran han advertido de que el universo debe reiniciarse por completo. Y recientemente, Gunn mencionó que aún no se había realizado el casting ni se había elegido a la actriz principal, escribe Variety. Sus palabras insinúan que la actriz que conocemos ya no está asignada a este papel.

«Estamos trabajando en Wonder Woman. El guión «Wonder Woman» se está escribiendo ahora mismo», — dijo.

Gadot interpretó a Diana Prince en las películas «Batman v Superman: El amanecer de la justicia» (2016), «Wonder Woman» (2017), «Liga de la Justicia» (2017) y «Wonder Woman 1984» (2020). Ambas películas en solitario fueron dirigidas por Patty Jenkins, y el estudio planeaba una tercera película con Gadot. Sin embargo, después de que Gunn y Safran se hicieran cargo de DC Studios, el proyecto se canceló. Patty Jenkins admitió que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, pero las negociaciones con DC no llegaron a nada. El paso es lógico, porque «Wonder Woman 1984» se estrenó durante la pandemia y no tuvo éxito. Y junto con la película cancelada, el estudio decidió abandonar a la actriz que se convirtió en el rostro del proyecto fallido.

Quién escribirá exactamente la nueva «Wonder Woman» aún no ha sido anunciado. Gunn confirmó que esta película es independiente de la serie «Paradise Lost», que describió como un «Juego de Tronos» sobre la amazona Temiskaming. HBO está trabajando en ella, pero el desarrollo es lento. Actualmente no hay fecha de estreno para la nueva película de Wonder Woman, pero está claro que no debemos esperar una conexión con las películas anteriores.

Paralelamente, la mayor Gunn apuesta por el éxito «Superman» (salida — 11 de julio de 2025) y proyecto «Supergirl» (previsto para junio de 2026). Ahora se les unirá Wonder Woman. Pero Gunn sólo tiene una visión clara para dos de los cuatro personajes principales del nuevo DCU — Superman y Supergirl. El destino de Batman aún se está decidiendo. Al mismo tiempo, el Batman de Matt Reeves (interpretado por Robert Pattinson) permanece fuera del nuevo universo y sigue existiendo por separado.

Fuente: EW