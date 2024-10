La página de Wikipedia del remake de Silent Hill 2 bloqueada después de que los fans intentaran reescribir las críticas positivas de los críticos

Wikipedia se vio obligada a bloquear Página del remake de Silent Hill 2 tras el repetido «vandalismo» de los redactores que se niegan a reconocer que la reedición de Konami del juego de terror de culto ha recibido muy buenas críticas de la crítica esta semana.

Las flagrantes mentiras sobre las puntuaciones del juego en Metacritic, incluida una edición en la que se afirmaba que el juego «recibía las peores críticas» posibles, llevaron a colocar la página en un estado semiprotegido. Esto hace imposible que los usuarios no registrados realicen cambios y difundan afirmaciones sin fundamento. Por ejemplo, uno de ellos afirmó que Eurogamer otorgaba al juego 0 de 5 estrellas, cuando en realidad recibió la máxima calificación.

the silent hill 2 remake’s positive reception didn’t fit their narrative so the «antiwoke» dorks had to vandalize the wikipedia review scores pic.twitter.com/Qcl0nj3q0R

— kate bush’s husband (@airbagged) October 5, 2024