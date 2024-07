La posible película crossover entre Marvel y DC, «Deadpool y Lobezno» no será la última película del dúo, — Kevin Feige

El director ejecutivo de Marvel Studios, Kevin Feige, ha expresado un cauteloso interés en el mayor crossover de superhéroes posible: Marvel vs DC. Ahora es un buen momento para hacerlo — El director de Guardianes de la Galaxia «James Gunn es el copresidente de DC Studios.

«Pienso en ello de vez en cuando, como cualquier aficionado. No sé cuándo ocurrirá ni cómo ocurrirá. Pero llevamos demasiado tiempo hablando como para que yo diga: «¡Nunca! Nunca podremos hacerlo». Nunca diremos que no hay planes. He visto fotos no oficiales de Superman que parecen geniales. Así que él se está centrando en eso y nosotros en [«Deadpool y Lobezno»]»», dijo Feige a Collider.