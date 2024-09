La red Starlink como radar: los chinos utilizan señales de satélite SpaceX para encontrar aviones furtivos y drones

Investigadores chinos han aprendido a utilizar la radiación de la red de satélites Starlink para buscar objetivos aéreos.

Los aviones furtivos F-22 y F-35 están diseñados para eludir los sistemas de radar convencionales, pero pueden ser detectados desde el espacio. Científicos chinos utilizaron las señales del satélite Starlink para detectar esos objetivos furtivos durante un experimento de radar en el Mar de China Meridional.

En el experimento se utilizó un dron DJI Phantom 4 Pro para simular una aeronave furtiva. La sección transversal de radar del dron se parecía a la estela de un caza furtivo real. Pero en lugar de basarse en un radar terrestre, el dron se detectó analizando las señales electromagnéticas de un satélite Starlink que sobrevolaba Filipinas.

El método de detección se basa en la dispersión frontal, en la que un objeto como un avión o un dron atraviesa las ondas electromagnéticas del satélite y provoca pequeñas perturbaciones en la señal que se registran y analizan para determinar su ubicación. Esta técnica no requiere que el radar emita señales, lo que dificulta su detección o interferencia por parte de un adversario. El experimento reveló pequeños detalles del dron, incluido el movimiento de las hélices, a pesar de dificultades como la pequeña antena y la baja altitud.

Los investigadores utilizaron un algoritmo no revelado y un procesador de alto rendimiento no identificado para procesar las señales captadas. Aunque el método aún está en fase de desarrollo y no está listo para uso militar, la tecnología muestra potencial para detectar objetivos aéreos.

Con más de 6.000 satélites en órbita, la red de satélites Starlink es una enorme fuente de emisión de señales de alta frecuencia para proporcionar una amplia cobertura. Aunque estas señales están codificadas y son inaccesibles para los clientes de China, el equipo de investigación pudo construir un receptor con componentes disponibles en el mercado para captar y procesar los datos necesarios para el experimento.

Los drones furtivos evitan la detección por radar utilizando materiales y formas especiales para reducir la reflexión de las ondas electromagnéticas. Los drones suelen ser demasiado pequeños para que los detecten los radares convencionales. Sin embargo, un experimento chino ha demostrado que el uso de señales de satélites de terceros ayuda a eludir estas medidas, lo que permite detectar estas aeronaves independientemente de su diseño. Este experimento forma parte de los esfuerzos de China por reforzar sus capacidades de lucha contra las amenazas aéreas.

