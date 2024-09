«La sensación de que se trata de un lugar real»: El director del juego Dune Awakening habla sobre especias, gusanos, facciones y más

En la Gamescom 2024, Joel Bailos habló mucho sobre el argumento y la jugabilidad de Dune: Awakening.

La gran entrevista FandomWire comenzó con el calendario alternativo y la trama. Desde el punto de vista del creador del juego, Paul Atreides habría creado un problema con su dominio para jugar con múltiples facciones. Al mismo tiempo, Joel Bailos comprende el riesgo de que a mucha gente no le guste esta historia alternativa, pero se muestra optimista:

También cree que la cronología alternativa evitará discrepancias con las obras existentes en el universo «Dune». Los creadores de futuros títulos también podrán no mirar atrás. En cuanto a los juegos en los que se centra, Bailos fue claro:

Dune: Awakening no está estrictamente ligado a la película, pero es estéticamente compatible con ella y fue creado en colaboración con Legendary Pictures. Ambos equipos creativos compartieron su trabajo y mantuvieron animadas discusiones.

Las especias, los gusanos de arena y los ornitópteros desempeñarán un papel importante en el juego. Son los detalles más vívidos del universo «Dune», así que deben estar en el juego.

Los creadores del juego intentaron captar el sabor del universo de Frank Herbert y, al mismo tiempo, hacerlo accesible a los recién llegados. Según la leyenda, el personaje del jugador entra en Arrakis por primera vez.

«La idea es que intentamos guiar a los jugadores tratándolos como si no supieran nada del universo. … Así que saben menos que nadie, ¿no? Tienes que aprender a sobrevivir, ¿no? Y tienes que aprender a sobrevivir en este desierto realmente peligroso. …Tu personaje no tiene ni idea, como en las películas cuando Paul intenta caminar por la arena por primera vez. No eres libre como tu personaje no puede hacerlo todavía, ¿verdad?».