La serie de ciencia ficción «Murderbot» con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes se estrena en Apple TV+

A partir de hoy en Apple TV disponible para ver los dos primeros episodios de la serie «Murderbot» — adaptación de la serie de libros de ciencia ficción de Martha Wells «Los Diarios de Murderbot».

La serie consta de 10 episodios de hasta 30 minutos de duración, y el resto se emite cada viernes. Lamentablemente, en el servicio de streaming aún no hay doblaje en ucraniano, pero sí subtítulos.

La trama de la serie «Murderbot» — se centra en un androide de una megacorporación futurista que es contratado para proteger a la tripulación de una misión de exploración espacial. Sin que sus superiores lo sepan, Murderbot se hace con el control de su programación para poder desobedecer órdenes. Pero lo único que quiere hacer con esta libertad es… ver telenovelas. Además, con el tiempo, empieza a encariñarse con personas molestas (y a veces encantadoras).

El papel principal de la serie lo interpreta Alexander Skashgård, conocido por las series «Big Little Lies» y «Los herederos». En las primeras críticas, el actor fue muy elogiado, a pesar de que su interpretación difiere notablemente de la imagen que los lectores habían imaginado a partir de los libros.

«Skashgord — no es el robot asesino que imaginé cuando leí los libros. Estoy seguro de que no soy el único lector que piensa que tiene un aspecto o un sonido diferentes. Pero después de 10 episodios de la nueva serie, la interpretación del personaje me ha parecido sumamente interesante,» escribió Daniel Finberg de The Hollywood Reporter.