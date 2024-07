La serie «El Señor de los Anillos» mostrará al único elfo barbudo de la Tierra Media

En la segunda temporada de la serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» Amazon Prime aparecerá Kirdan Korabel. Según las obras de J.R.R. Tolkien, era el Señor de los Paraísos Grises, el elfo más anciano de la Tierra Media y el único con barba.

Fue el primero en conocer a los elfos, incluido Gandalf, en la Tierra Media. Fue el mentor de Elrond y el primer portador de uno de los tres Anillos élficos, el Narya. En la Tercera Edad, Círdan permaneció en los Paraísos Grises hasta que partió el último barco hacia Valinor. Lógicamente, se sugiere en la serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder», que narra la llegada de los Istari y la adquisición de los Anillos.

El mayor de los elfos será interpretado por Ben Daniels, conocido por «House of Cards», «The Crown», «Jupiter Ascending». Daniels consiguió un papel no especificado en la serie más cara de Amazon en 2022, y ahora sabemos a quién interpretará. Los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay dijeron previamente a The Time que Kierdan estará de hecho en la segunda temporada, pero no confirmaron el papel. Aquí está la descripción oficial del personaje de Prime Video:

«Kirdan el Constructor de Barcos — Señor de los Puertos Grises y fuente de sabiduría incluso entre los Altos Elfos. Hábil constructor naval, Kirdan es también el primer portador del Narya, uno de los tres Anillos de Poder élficos creados por Celebrimbor. En la segunda temporada de «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder», también es el mentor de Elrond».

Kirdan está considerado uno de los Personajes subestimados y por descubrir de Tolkien. Con la serie de Amazon, esta importante figura tiene una oportunidad de reconocimiento público. La segunda temporada de la serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» se estrenará el 29 de agosto y contará más sobre el papel de Kieran en la Tierra Media.

