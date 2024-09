La serie «El Señor de los Anillos» muestra a un orco pacifista despidiéndose de su mujer y su bebé — Los fans de Tolkien enloquecen

La familia «Lindo» orco de la serie «El Señor de los Anillos» de Amazon ha provocado un aluvión de polémica y descontento en Internet.

Frente a los orcos corrientes (sanguinarios y crueles), destaca un soldado pacifista que no quiere participar en la guerra. En una de las escenas de la serie, se despide con pesar de su familia — y es, por cierto, la primera vez que se muestra a una orca con un bebé en una adaptación cinematográfica de la obra de J.R.R. Tolkien.

Tolkien SPECIFICALLY wrote the orcs to be irredeemably evil, they are born from evil to serve evil. Trying to make them out to be a marginalized group is beyond stupid

This is like spitting on Tolkien’s writing and legacy https://t.co/Aiv7lEur2C

