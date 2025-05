La sustitución del gel térmico en la Gigabyte Radeon RX 9070 XT reduce la temperatura en 7°C

El sistema de refrigeración es uno de los componentes clave de las tarjetas gráficas modernas. Las altas temperaturas de la memoria de vídeo suelen pasar desapercibidas para los usuarios, aunque pueden afectar a la estabilidad y durabilidad del adaptador gráfico. El mes pasado se supo que Las tarjetas gráficas RTX 50 de Gigabyte tienen un problema de fuga de gel térmicoy esto es crea un riesgo de sobrecalentamiento de los chips de memoria. Y ahora un entusiasta chino llamado DIY电脑周边 (DIY Computer Peripherals) de la plataforma Bilibili ha mostrado cómo mejorar el rendimiento de temperatura del modelo Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite 16G simplemente sustituyendo el gel térmico por almohadillas térmicas convencionales.

Sustitución del termogel

El propietario de la tarjeta de vídeo pidió a DIY Computer Peripherals que mejorara el sistema de refrigeración. Gigabyte ha estado utilizando recientemente un gel térmico especial — un material similar a la pasta que tiene una buena conductividad térmica, en lugar de las clásicas almohadillas térmicas. Sin embargo, este gel en particular ha suscitado muchas críticas debido a las fugas, especialmente cuando se instalan las tarjetas de vídeo en vertical.

Gigabyte oficialmente reconoció el problema con los primeros lotesdonde se aplicó demasiado gel. La empresa aseguró que se había ajustado el volumen del material y que no deberían volver a producirse fugas. No obstante, el usuario decidió sustituir el gel térmico de fábrica por juntas térmicas convencionales. El vídeo muestra todo el proceso — desde la retirada del disipador hasta la sustitución completa del material.

Durante el proceso de desmontaje, el gel se eliminó con alcohol isopropílico y toallitas, y los residuos se retiraron cuidadosamente con una herramienta de plástico. Para la sustitución, utilizamos almohadillas Gilson HD800 y HD1200, que tienen una conductividad térmica de 8 W/m-K — no la más alta del mercado, pero bastante decente. Se venden por unos 1,53 dólares la hoja.

El chip principal Navi 48 tiene una almohadilla llamada de cambio de fase, y la memoria GDDR6, los choques y los MOSFET tienen almohadillas térmicas blandas clásicas. Es importante elegir el grosor exacto: si es demasiado fino o grueso, puede perjudicar la transferencia de calor.

У vídeo proporciona datos precisos: para los chips de memoria, las almohadillas deben tener un grosor de 1,25 mm, y para los estranguladores — 1,5 mm. Sin embargo, el autor advierte de que otras marcas pueden tener diferentes requisitos de suavidad y sujeción, por lo que estas dimensiones solo son relevantes para un tipo específico de almohadillas Gilson.

Antes de la sustitución, los ventiladores de la tarjeta de vídeo funcionaban al 42% de su velocidad máxima, y las temperaturas eran las siguientes:

GPU Core — 56°C

Hot Spot — 88°C

VRAM — 85°C

Tras la sustitución, la velocidad de los ventiladores descendió hasta un 40%. A pesar de ello, los indicadores de temperatura también descendieron:

GPU Core — 53°C

Hot Spot — 87°C

VRAM — 78°C

La mayor ganadora fue la memoria, con una reducción de 7 °C que indica que la nueva almohadilla es más eficiente a la hora de disipar el calor que el termogel. Y eso incluso sin que el gel térmico gotee. Como recordatorio, la propia Gigabyte afirmó que el gel térmico de clase servidor tiene «mejor conductividad térmica y no se desplaza» con el tiempo. Pero una almohadilla térmica convencional demostró ser más eficaz en el caso de Gigabyte Radeon RX 9070 XT.

¿Merece la pena repetirlo?

Si su tarjeta de vídeo no pertenece a los primeros lotes, no debe temer la fuga de gel. Gigabyte asegura que esto no afecta al rendimiento ni a la vida útil del dispositivo. Sin embargo, si nota algún problema — es mejor que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente.

Pero, como ha demostrado DIY Computer Peripherals, sustituir el gel térmico por almohadillas es una operación factible y eficaz. Esto puede hacer que tu sistema sea más silencioso y frío — especialmente si realizas muchos juegos o tareas pesadas.