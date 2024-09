«La vida de Chuck»: primeros fotogramas de la película de Stephen King protagonizada por Tom Hiddleston

El director Mike Flanagan, conocido por sus películas de terror, presentará «The Life of Chuck» en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La película está protagonizada por Tom Hiddleston en el papel principal. En la nueva imagen, el actor aparece como Chuck Krantz — un humilde contable que es la figura central de la historia. Hiddleston está vestido con un traje de negocios y gafas, de pie en un bar, mirando pensativamente en la distancia. El fondo oscuro se ilumina con luces de neón, creando una atmósfera de misterio.

La trama de la película se desarrolla en orden cronológico inverso. Comienza con la muerte del protagonista a los 39 años a causa de un cáncer cerebral y termina con su infancia en una casa encantada. A pesar de la oscura trama, Flanagan subraya que «La vida de Chuck» — es su película menos terrorífica.

En la mesa redonda de la FanExpo Canada, el director dijo:

«Este es el lado de Stephen King que escribió Leave Me Be y Shawshank Redemption. Es un mundo completamente nuevo para mí, y es mi película favorita en la que he trabajado».