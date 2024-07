¿La vida de Yasuke de Assassin’s Creed Shadows fue inventada por un científico? La universidad está investigando, el parlamento japonés se interesa

La dudosa exactitud histórica y la supuesta falta de respeto a la cultura japonesa en Assassin’s Creed Shadows han provocado un escándalo que no cesa.

El canal japonés de YouTube Nippon Journal investigó recientemente el libro «African Samurai: The True Story of Yasuke, the Legendary Black Warrior in Feudal Japan» — y el resultado fue desagradablemente sorprendente.

El autor británico, Thomas Lockley, es profesor de la Universidad Nihon de Japón. El libro se consideraba la principal fuente sobre la vida de Yasuke en Japón. El Nippon Journal invitó a historiadores y descubrió que el autor había estado editando datos sobre Yasuke en «Wikipedia» desde 2015. Lockley lo hizo de incógnito para promocionar su propio libro, publicado en 2019. Esto pone en duda todo lo que aparece en Samurái africano.

La investigación causó un gran revuelo en Japón. La universidad despidió a Lockley y comenzó a investigar la veracidad de su libro. El científico no hizo comentarios sobre lo que estaba ocurriendo, sino que cerró sus perfiles en las redes sociales. El juego Assassin’s Creed Shadows y Ubisoft no hacen referencia directa al libro. Sin embargo, Lockley participó en un debate sobre el juego iniciado por la empresa.

