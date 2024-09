Las copias físicas de Concord tras el cierre del juego se venden como «exclusivas» — con precios de hasta 25.000 dólares en eBay

Inicialmente, Concord se vendía a 39,99 dólares en tiendas, pero tras el cierre del shooter heroico, los precios de las copias «selladas» se dispararon.

PlayStation y Firewalk Studios anunció el cierre de Concord sólo 2 semanas después del lanzamiento — el motivo fueron los comentarios negativos y la bajísima popularidad con un pico de 697 jugadores simultáneos.

Los servidores de Concord se cerrarán mañana, 6 de septiembre, mientras que los jugadores que adquirieron Concord en tiendas digitales para PlayStation 5 o PC recibirán un reembolso completo. A los propietarios de versiones físicas se les ofreció solicitar el reembolso directamente a los minoristas, pero algunos decidieron sacar tajada de la situación vendiendo el juego como una especie de exclusiva.

Actualmente, las ediciones físicas de Concord se están vendiendo en eBay por una fabulosa cantidad de dinero — teniendo en cuenta el precio de venta original de 39,99 dólares. Ediciones playstationlifestyle comprobado los resultados de búsqueda de la tienda para «Concord PS5» y vio alrededor de 59 ofertas. La mayoría de las copias se venden por $ 100-200, mientras que uno, el vendedor más seguro, ofreció un precio de 25.000 dólares.

El precio del mando temático Concord PS5 DualSense también ha aumentado de 160 a 400 dólares.

Prices for sealed copies of the game and controllers for Concord have skyrocketed on eBay following the announcement of the game’s cancellation pic.twitter.com/KtrNiSgzFs

— Dexerto (@Dexerto) September 5, 2024