Las primeras imágenes de juego de The Witcher 4 en la PS5 básica — con Ciri y la nueva región de Kovir

En la conferencia State of Unreal 2025 se presentó el primer vistazo a la jugabilidad de The Witcher 4 — vamos a viajar a Covert.

CD Projekt RED mostró la ciudad de Valdrest — el nuevo centro portuario del reino septentrional de Qovir, que solo se mencionaba en anteriores juegos de rol. Kovir se encuentra al norte de Redania, en el golfo de Praxeda. En el tráiler, la capital de Valdrest — Lan Exeter — se veía desde arriba mientras una mantícora (un monstruo previamente recortado de The Witcher 3) sobrevuela. Esta región es conocida por ser la mayor exportadora de recursos minerales, rica en montañas y minas.

La ciudad está repleta de PNJ que se dedican a sus quehaceres cotidianos: alguien mira un oso, alguien compra algo en un puesto y, en algún lugar, actúa una compañía de circo. En otro plano, un PNJ llama Ciri «bruja» y un niño recoge las manzanas que ha derramado un transeúnte. En The Witcher 4, Ciri interactúa con el mundo como una bruja hecha y derecha: recibe órdenes, caza monstruos e investiga oscuros sucesos en una nueva región.

A su fiel caballo — Kelpa — se le han dotado de músculos, física del pelo y movimientos propios. Gracias a una sofisticada animación del movimiento y a la nueva física del caos, la crin, la cola y el cuerpo del caballo reaccionan independientemente del ángulo de visión. Y el enfoque de la apariencia del caballo es muy familiar para los fans Red Dead Redemption 2.

Kovir — una nueva gran zona construida con tecnología Nanite

La demo en PS5 (¡básica!) ofrecía constantemente 60 fotogramas por segundo — soportaba enormes e intensas localizaciones, multitudes de más de 300 NPC y nueva física de combate. Los desarrolladores afirman que todo el bosque del juego se creó a partir de tan solo 28 objetos — gracias a la tecnología Nanite Se trata de una revolucionaria tecnología de geometría virtualizada introducida en Unreal Engine 5. Permite crear objetos 3D extremadamente detallados sin una carga de rendimiento significativa. La tecnología reduce significativamente el uso de memoria al tiempo que mantiene el volumen, la iluminación y el detalle. Epic y CDPR destacan que es «la primera vez que se puede crear un mundo tan detallado con recursos tan ligeros».

«Explorando el bullicioso mercado de Valdresta, vemos cómo 5.6 maneja escenas muy concurridas llenas de personajes de alta calidad y efectos visuales como ML Deformer. La demostración técnica también muestra Nanite Foliage — que proporciona una forma rápida y eficiente en memoria de conseguir una densidad y precisión de follaje superiores, cuyo lanzamiento está previsto para UE 5.7», — reza el anuncio oficial de Epic.

El juego se lanzó en PlayStation 5 a 60 imágenes por segundo estables para destacar las nuevas tecnologías de UE5:

Unreal Animation Framework para la animación realista de personajes en escenas dinámicas;

para la animación realista de personajes en escenas dinámicas; Nanite Foliage — renderizado de vegetación densa sin perder rendimiento;

— renderizado de vegetación densa sin perder rendimiento; Mass AI — Generación de grandes multitudes con ayuda de MetaHuman;

— Generación de grandes multitudes con ayuda de MetaHuman; ML Deformer — sistema de transmisión de los movimientos corporales, como las contracciones musculares;

— sistema de transmisión de los movimientos corporales, como las contracciones musculares; FastGeo Streaming — Carga rápida y fluida de los mundos del juego.

CDPR y Epic Games también han confirmado que todas estas herramientas ya están disponibles con el lanzamiento de Unreal Engine 5.6. Se espera que sean útiles para otros estudios que trabajen en grandes proyectos de mundo abierto. Las herramientas son compatibles con todas las plataformas, incluidas PC, PlayStation y Xbox.

Teniendo en cuenta que CDPR mostró la jugabilidad en la PS5 básica — probablemente, The Witcher 4 no será una exclusiva de PS6 después de todocomo algunos habían especulado. Durante la conferencia no se mencionó la fecha de estreno ni otros detalles de la trama.