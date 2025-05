Las tarjetas gráficas NVIDIA RTX 5060 saldrán a la venta el 19 de mayo — oficialmente

El lanzamiento de las tarjetas gráficas NVIDIA Blackwell más asequibles para ordenadores de sobremesa y portátiles tendrá lugar el 19 de mayo. La compañía ha anunciado oficialmente la fecha y hora del lanzamiento de la RTX 5060.

El anuncio de NVIDIA vino precedido de rumores que revelaban la fecha exacta del lanzamiento. Tendrá lugar a las 9 de la mañana hora del Pacífico, es decir, a las 19:00 hora de Kiev.

Starting May 19 at 9 a.m. Pacific Time, GeForce RTX 5060 graphics cards, desktops, and GeForce RTX 5060 Laptop GPUs will be available from our partners and retailers worldwide.#GeForceRTX50 pic.twitter.com/VLA9bZUWRW

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 6, 2025