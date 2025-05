Lies of P recibirá el DLC precuela Overture con tres niveles de dificultad — primeros 50 minutos de juego

Lies of P recibirá el DLC precuela Overture y una importante actualización gratuita con nuevas armas, un modo de combate y tres niveles de dificultad.

Neowiz y Round8 Studio están trabajando en una gran actualización para de las Mentiras originales de P, que llevará a los jugadores a los acontecimientos de la campaña principal. En consecuencia, la expansión no continúa la historia principal, pero te permitirá comprender mejor cómo acabó P en Krat.

En el DLC, el héroe, junto con los Gemelos, se dirige a la zona nevada — el zoo destruido. Allí, en lugar de animales, verán mutantes sedientos de sangre, nuevos tipos de marionetas y criaturas de las alcantarillas. Las primeras localizaciones parecen más bien pasillos, con ramas para el botín. Pero desde los primeros minutos, el DLC muestra enemigos rápidos, bloqueos no siempre efectivos y batallas mortales incluso con dos oponentes.

Con Overture, aparecerán nuevas armas en el juego — más pesadas y exóticas. Por ejemplo, la motosierra se carga tras una sacudida, y la espada cañón dispara proyectiles explosivos. También hay un arco, que permite disparar sin restricciones en el número de proyectiles, aunque hace menos daño. Sin embargo, las nuevas armas no son separables — no se pueden modificar como la mayoría de las espadas del juego base. Por desgracia, no puedes elegir una combinación con otro mango o cuchilla.

Entre los jefes que se muestran en el gameplay, destaca una pelea con dos oponentes — un hechicero y su muñeco de guerra. Aunque destruyas a este último, el jefe puede revivirlo. Todos los jefes del DLC tienen un nuevo comportamiento, patrones modificados y un mayor nivel de agresividad.

Lies of P: Overture cuenta con tres niveles de dificultad. El modo básico (Legendary Stalker), al que se han añadido dos nuevas opciones: Butterfly’s Guidance (más fácil para principiantes) y Awakened Puppet (nivel moderado). Se espera que estos modos hagan el juego más accesible a un público más amplio que no sea aficionado al género soulslike.

Y no hay que confundir los modos de dificultad de Lies of P: Overture con otro modo llamado Battle Memories. Esta novedad es esencialmente una sala para batallas repetidas con todos los jefes del juego, que se abre tras completar cualquier final del juego y estará disponible en el Hotel Krat. En este modo, los jugadores podrán elegir su propio enemigo y nivel de dificultad — desde normal hasta el más difícil. En total, hay cinco niveles, y progresar al nivel más alto requerirá victorias en los inferiores. Para mayor motivación, se introducen recompensas cosméticas, como broches decorativos que adornan la mochila pero no afectan al rendimiento.

También estará disponible un modo separado, Marcha de la Muerte, en el que habrá que completar una serie de batallas contra jefes seguidas con un mínimo de recursos. Aún no se ha mostrado en la demo, pero ya se menciona en el menú Recuerdos de batalla.

El DLC Overture y una gran actualización se lanzarán en verano de 2025. La expansión será de pago, mientras que todos los modos nuevos y la arena de jefes serán gratuitos para los poseedores de la versión básica del juego.

Fuente: Wccftech / VGC