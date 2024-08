Los caseros de Idealista anuncian alojamientos usando imágenes de Los Sims 4

¿Aceptan el pago en simoleones?

Las situaciones en las que el alojamiento de la vida real no coincide con las fotos del sitio web de alquiler — no son infrecuentes, pero algunos propietarios están llevando las cosas al siguiente nivel y utilizando imágenes de Los Sims 4 (un videojuego de simulación de vida para un solo jugador) para encontrar clientes. Un usuario de Twitter con el nick @Brujita__may descubrió uno de estos anuncios en el servicio de alquiler Idealista.

Curiosamente, el anuncio no utilizaba capturas de pantalla de Los Sims 4, sino, a juzgar por la calidad de las imágenes, sólo una foto de un monitor tomada con un teléfono. Hay varias tomas a vista de pájaro (apenas se ha visto nada parecido en las webs de alquiler), que muestran muebles y electrodomésticos clásicos de un apartamento, como un sofá, un televisor y un frigorífico.

Buscando vivienda, he quedado en shock con este anuncio que ha encontrado mi marido. Es que es para fliparlo. Decirme si no veis la gran cagada monumental que se ve claramente en este anuncio?? Porque …. Así tambien hago yo dinero!!!🫰🤑 Ya he reportado una denuncia a la app. pic.twitter.com/wtaAc2kh3q

— ✨Lady Eira. Dama Bridgerton. 70% ❤️💛 30% 💙✨ (@Brujita__may) August 5, 2024