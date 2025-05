Los creadores de «28 años después» crearon un rig de 20 iPhones para rodar «al estilo de Matrix» y el efecto de presencia en escenas violentas

La noticia de que la nueva película de Danny Boyle «28 años después» será la primera superproducción en filmado casi por completo en el iPhone 15 Pro Max, ya no es noticia — sin embargo, hoy en día en Entrevista IGN El director reveló los detalles de la obra, mostrando imágenes exclusivas del rodaje.

«28 años después — es una película de terror postapocalíptico y la secuela de «28 días después — (2002) y «28 semanas después — (2007), que mostraban las consecuencias de la propagación del virus de la rabia en el Reino Unido. La secuela comenzó a rodarse el verano pasado utilizando un iPhone 15 Pro Max como cámara principal con equipo adicional (soportes especializados, accesorios para objetivos, etc., que al parecer contaron con la asistencia técnica de la propia Apple), pero Boyle afirma que la película sigue teniendo una relación de aspecto de pantalla panorámica completa de 2,76:1, la que se suele utilizar para IMAX o Ultra Panavision de 70 mm.

Curiosamente, en algunas escenas se utilizaron simultáneamente hasta 8, 10 o incluso 20 iPhones, fijados a un rig especial, que proporcionaba el llamado «bullet time» — el mismo efecto visual de las películas y los videojuegos cuando la acción se ralentiza y la cámara sigue moviéndose alrededor del objeto, dando la impresión de que el espectador ve la escena a cámara superlenta (el término se hizo muy conocido por primera vez gracias a la película «The Matrix», donde el héroe Neo esquiva balas en pleno vuelo, que es el clásico bullet time).

«De cualquier forma, te da una visión de 180 grados de la acción, y durante el montaje puedes elegir una perspectiva normal de una sola cámara o moverte instantáneamente por la realidad, dividiendo el sujeto, saltando hacia delante o hacia atrás para dar énfasis. Como es una película de terror, lo utilizamos en las escenas de violencia para acentuar su impacto» explica Boyle.

El director afirma que esto dará al público una mayor sensación de realidad, ya que estará momentáneamente dentro de la escena en lugar de limitarse a ver una imagen en movimiento:

«Te sientes como si estuvieras en una habitación con Jodie Comer y su hijo, desatando su ira contra Aaron Taylor Johnson, como si estuvieras en un tren abandonado con un hombre desnudo con la columna vertebral y la cabeza partidas».

El equipo de Boyle incluía a Alex Garland, el guionista de la película original, así como al director de fotografía Anthony Dod Mantle. Este último ganó un Oscar en 2009 con Boyle por la exitosa película Slumdog Millionaire, y en 28 días después también utilizó las innovadoras y económicas cámaras digitales Canon XL-1 — que grababan datos en casetes MiniDV.

Esto se debió en parte a la necesidad de rodar escenas complejas que mostraban el centro de Londres abandonado en un plazo de tiempo muy limitado, cuando instalar voluminosas cámaras de cine tradicionales habría supuesto demasiado esfuerzo. Sin embargo, al final, esta técnica se convirtió en un elemento icónico de la película, y el uso del iPhone para la secuela es un homenaje a la franquicia.

«Nunca he dicho esto antes, pero hay un plano increíble en la segunda mitad de la película en el que utilizamos una cámara de 20 puntos, y lo reconocerás cuando lo veas… De una forma impresionante, te lleva a un mundo nuevo, en lugar de hacerte sentir que ya lo has visto».

Cabe señalar que esta no es la primera vez que se utiliza el iPhone para hacer cine: antes, películas de arte y ensayo como «Tangerine» de Sean Baker (2015) y «Mad Men» de Steven Soderbergh (2018) destacaron por ello. Sin embargo, los proyectos fueron de bajo presupuesto y tuvieron una distribución limitada, mientras que «28 años después» se produjo con 75 millones de dólares invertidos — y esto es solo una parte de los fondos asignados para la trilogía que continuará la franquicia. Las dos siguientes están siendo rodadas por Nia do Costa (aunque Boyle ha dicho que Aún no hay dinero para el tercero y todo depende de la taquilla de sus predecesoras), y al menos en una de ellas está previsto que aparezca Cillian Murphy, protagonista de la original «28 días después».

La primeratráiler «28 años después», que se estrenó el año pasado en diciembre, reunió 60 millones de visitas al día — además de ser un récord para 2024 y el segundo mejor resultado para el cine de terror en generalel vídeo recibido el premio principal de los Golden Trailer Awards. Curiosamente, el tráiler causó cierta confusión entre los fans, que vieron a Cillian Murphy en uno de los zombis — aunque luego se reveló que el personaje era ficticio, interpretado por el marchante de arte y modelo británico Angus Neill.

La película «28 años después» transcurre casi tres décadas después de que el virus de la rabia saliera de un laboratorio de armas biológicas y enviara a la gente a una cuarentena forzosa. Uno de estos grupos vive en una pequeña isla conectada a tierra firme por una única y segura calzada — y se trata de la familia de Jamie, Ayla y Spike, cuya paz se rompe cuando abandonan su refugio y descubren los «secretos, maravillas y horrores que han mutado no sólo a los infectados, sino también a los supervivientes».

La película está protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Rafe Fines y Alfie Williams. «28 años después» se estrenará en los cines de todo el mundo el 20 de junio (probablemente un día antes en Ucrania).