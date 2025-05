Los críticos muestran el chip de Nintendo Switch 2 y analizan su rendimiento — puede ser hasta 7 veces más rápido

El usuario X Kurnarl, conocido por sus análisis técnicos de chips, y el crítico de YouTube Geekerwan compraron y analizaron el chip Nintendo Switch 2 consolas.

Entusiastas pudieron comprar una placa para una nueva consola Nintendo en el mercado de segunda mano de China. En esta plataforma suelen aparecer procesadores AMD e Intel sin estrenar, incluidas las primeras muestras de ingeniería. El coste de la placa con el chip instalado fue de solo unos 138 dólares.

Sin embargo, la placa no funciona. Se puede encender, pero no se muestra la imagen. Probablemente, este equipo defectuoso estaba destinado a la eliminación, pero al parecer no fue destruido. Sin embargo, este material es suficiente para el análisis.

Los investigadores han confirmado el uso del procesador NVIDIA T239 con GPU Ampere (1536 núcleos CUDA) en la Nintendo Switch 2. El uso de este chip en los productos de Nintendo fue reportado por primera vez por un insider fiable de NVIDIA Kopite7kimi. Ahora Geekerwan ha publicado un análisis detallado del procesador, imagen de la placa de circuito impreso y datos de simulación del rendimiento.

El SoC se fabricó en la semana 36 de 2024, por lo que, a pesar de su arquitectura bastante antigua, el procesador puede considerarse relativamente nuevo. La placa también contiene dos chips LPDDR5 de Hynix de 6 GB en un bus de 128 bits con un ancho de banda de 8533 MT/s. Sin embargo, se espera que la Switch 2 de producción funcione a velocidades inferiores. También se ha publicado una comparación de las placas de la anterior y la nueva consola. El vídeo tiene subtítulos en inglés.

Kurnarl ha publicado una imagen del cristal en alta resolución. En ella se confirman la disposición y las marcas del procesador, la presencia de 8 núcleos ARM Cortex-A78C, 4 MB de caché L2 y una GPU NVIDIA Ampere con 1536 núcleos CUDA. El área total del chip es de 207 mm², es decir, aproximadamente el doble que el Tegra X1 y cerca de la GPU GA107.

The world’s first Nintendo Switch 2 Dieshot

Samsung 8N

8Core A78C,Share 4M L2

1536Cuda/6TPC ampere GPU A detailed process and chip analysis report will be released on Youtube and Bili at 9:30 pm tomorrow. High-resolution photos in Telegram group:https://t.co/MI6oCa2yOA pic.twitter.com/tEnMZ2kIqG — Kurnal (@Kurnalsalts) May 7, 2025

Geekerwan ha realizado simulaciones utilizando una tarjeta gráfica RTX 2050 con la misma arquitectura. Sin embargo, dado que se desconocen las velocidades de reloj exactas, esta comparación no puede considerarse exacta. Las simulaciones muestran que la Switch 2 puede ofrecer un rendimiento de nivel GTX 1050 Ti con DLSS en modo acoplado y de nivel GTX 750 Ti en modo portátil. Eso es unas 7 veces más rápido que el chip Tegra X1 de la Switch original, pero no 10 veces más rápido como NVIDIA afirmó en su día.

Fuente: VideoCardz