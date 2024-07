Los fans de GTA 6 han descubierto una pista sobre la fecha exacta de lanzamiento en el anuncio de Rockstar

Los detectives de Reddit han resuelto otro caso del siglo: el misterio de la matrícula.

Rockstar Games ha publicado un nuevo vídeo promocional de GTA Online que ha llamado la atención de los fans de la serie. En el vídeo aparece una moto de reparto de pizzas, pero es su matrícula la que ha desatado acaloradas discusiones en la comunidad.

La matrícula del scooter muestra las letras «OCT» en la esquina superior derecha, y la palabra «PIZZ4» contiene el número «4». Combinando estos elementos, los fans obtuvieron la fecha «4» de octubre, que creen que es una posible fecha para el lanzamiento del nuevo tráiler de GTA 6.

Deliver piping hot pizza pies with the new Pegassi Pizza Boy scooter in GTA Online.

Get started by visiting any Pizza This… location in Los Santos. If the community collectively delivers 10 million pizzas, all players can claim the Pizza This… Tee: https://t.co/PZeXupkmgT pic.twitter.com/42EfvJlYuh

— Rockstar Games (@RockstarGames) July 25, 2024